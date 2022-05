Inauguration circuit de randonnée “Le Carouge” Sainte-Geneviève, 23 juillet 2022, Sainte-Geneviève.

Inauguration circuit de randonnée “Le Carouge” Sainte-Geneviève

2022-07-23 – 2022-07-23

Sainte-Geneviève Seine-Maritime Sainte-Geneviève

écouvrez le nouvel itinéraire de randonnée de 10 km intitulé Le Carouge, qui permet d’observer les trésors de patrimoine et de nature de deux communes en Bray-Eawy, Sainte-Geneviève-en-Bray et Fontaine-en-Bray.

Animation organisée dans le cadre du programme “Balades et Visites en Bray-Eawy” édition 2022. L’inscription est obligatoire, veuillez contacter l’office de tourisme.

tourisme@brayeawy.fr +33 2 35 93 22 96

Sainte-Geneviève

