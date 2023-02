Inauguration centre de lumières à la Saline royale Saline royale Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’Évènement: Arc-et-Senans

Doubs Arc-et-Senans Venez découvrir une nouvelle installation monumentale dans la Berne Ouest: le Centre des Lumières. Ce véritable musée immersif représentant les richesses du patrimoine mondial, existant, ayant évolué ou détruit vous plongera dans un voyage à travers le temps. Huit films de huit minutes vous seront proposés.

Une nouvel espace pédagogique et émouvant à découvrir! Entrée libre à partir de 16h00 pour l’inauguration. billetterie@salineroyale.com +33 3 81 54 45 00 https://www.salineroyale.com/evenement/le-centre-de-lumieres/ Saline royale Grande rue Arc-et-Senans

