Dans le cadre de “2022 Année des textiles du monde”, venez découvrir du 26 février au 25 mars, le temps 1 de l’année appelé le temps des débats. **L’année thématique c’est quoi ?** Ce sont des événements interculturels et participatifs qui ont pour objectif de valoriser l’interculturalité et la diversité culturelle de Roubaix. Ils s’organisent en trois temps répartis tout au long de l’année: le temps des débats, le temps de la participation et des ateliers et le temps des spectacles ! Le temps des débats sera l’occasion de découvrir et de questionner la thématique des textiles du monde. Au programme, conférences, débats et projections autour de 6 projets ouverts à tous ! Rendez-vous le 26 février à la Médiathèque La Grand Plage pour assister au lancement du temps des débats autour de la projection du film «Les grandes familles du textile, la fin d’un règne» et d’un buffet du monde.

Entrée libre

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T18:30:00