177 rue du 4 aout 1789, le vendredi 7 janvier 2022 à 18:00

Le défilé inaugural de la Capitale Française de la Culture s’ouvre avec une performance de Lygia Pape, artiste Brésilienne, mettant en scène les Villeurbannais.es. L’oeuvre “Divisor” est proposée par l’IAC. Suivent “les Girafes”, une opérette animalière de la Compagnie Off, qui nous entraîne dans un spectacle déambulatoire poétique. Le temps d’une soirée, dans l’air rempli des chants de la cantatrice, de jeunes Villeurbannais intègrent la troupe. Au détour d’une rue, la Compagnie Komplex Kapharnaüm met en lumière la parole des enfants, avant le décompte qui sonnera l’ouverture de l’année “Capitale” ! Rendez-vous pour le grand final des Girafes place Lazare Goujon, et pour une invitation à se réchauffer autour d’une dégustation de soupes participatives locales. _Info pratique : pour éviter le gaspillage chacun est invité à venir avec son contenant pour les soupes à déguster._ Vivez en direct le lancement de la première Capitale Française de la Culture ! 177 rue du 4 aout 1789 177 rue du 4 aout 1789 villeurbanne Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-07T18:00:00 2022-01-07T20:00:00

