2022-07-01 18:00:00 – 2022-07-31 00:00:00

Pyrénées-Atlantiques Inauguration de la Ciutat !

Au programme:

19h: Discours d’inauguration

19h45: Cantèra et pot d’amitié

20h: Bal ouvert

22h15: Spectacle pyrotechnique, conté, chanté et dansé

+33 5 59 30 60 34

Patrice Oliva

