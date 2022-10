Inattendu quartier de la Gare Montparnasse Catégorie d’évènement: île de France

Inattendu quartier de la Gare Montparnasse, 16 septembre 2022, . Le vendredi 21 octobre 2022

de 14h30 à 16h30

. payant 12 €

Arpentez le quartier de la Gare Montparnasse avec Bruno Granozio et découvrez les mille richesses architecturales de cet arrondissement de Paris. De surprise en surprise, la balade conduit de l’architecture métallique de l’église Notre-Dame-du-Travail, aux surprenantes Échelles du Baroque de l’architecte Ricardo Bofill et à l’inattendu Jardin atlantique surplombé par l’immeuble de Jean Dubuisson qui a marqué l’architecture parisienne des années Soixante. Enfin, la Tour Montparnasse (qui prendra bientôt un nouvel aspect) permet d’évoquer l’évolution contemporaine de ce quartier radicalement transformé depuis l’arrivée de la première gare du XIXe s. et qui va, dans les prochaines années, subir une profonde rénovation : prolongement prévu de la rue de Rennes jusqu’à la gare avec création d’un nouveau quartier, restauration de l’emblématique hôtel Pullman (ex-Méridien et Sheraton), restructuration de l’îlot Vandamme etc. Cette lourde intervention dans le quartier vise à cicatriser ce qu’on a appelé « le traumatisme de l’urbanisme des années 1970 » – dont il est intéressant de comprendre l’origine et les ajustements successifs. Balade commentée par Bruno Granozio, guide-conférencier. Contact : https://exploreparis.com/fr/1958-quartier-gare-montparnasse.html https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://exploreparis.com/fr/1958-quartier-gare-montparnasse.html

©exploreparis

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Inattendu quartier de la Gare Montparnasse 2022-09-16 was last modified: by Inattendu quartier de la Gare Montparnasse 16 septembre 2022

Paris