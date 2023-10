Atelier de traduction littéraire avec Marc Martin Inalco Paris, 10 novembre 2023, Paris.

Atelier de traduction littéraire avec Marc Martin Vendredi 10 novembre, 16h00 Inalco L’atelier est gratuit et ouvert à tous, mais l’enregistrement par e-mail est indispensable.

L’Institut Liszt, en coopération avec la Section hongroise de l’Inalco, organise depuis deux ans une série d’atelier-rencontres, dirigés par des traducteurs littéraires reconnus, à l’intention des aspirants traducteurs et des étudiants intéressés par cette activité. Les séances se divisent en deux parties : entretien avec le traducteur invité (évocation de son parcours ainsi que des problèmes concrets rencontrés lors de sa pratique personnelle) et travail en groupe sur un texte hongrois que les participants ont préalablement traduit en français (analyse de texte, identification des difficultés, comparaisons de solutions). Le septième et dernier événement de la série, animé par Marc Martin, est organisé avec le soutien de l’Association des Amis de l’Institut hongrois de Paris.

L’atelier est gratuit et ouvert à tous. Si vous souhaitez y participer, nous vous invitons à traduire le poème de Gábor Karinthy Gyilkos magány (ci-dessous) et à envoyer votre version à l’adresse g.orban@instituthongrois.fr avant le 3 novembre 2023. Par la suite, un mail vous sera adressé confirmant votre participation. Vous pouvez assister à la séance en simple public sans envoyer de texte au préalable, mais l’enregistrement par e-mail est indispensable.

Marc Martin traduit de la littérature hongroise depuis presque trente ans. Il excelle tout autant dans la transposition de la prose exigeante (c’est grâce à lui que le public français connaît la plupart des œuvres de Péter Nádas) que dans la traduction inspirée de la poésie rimée (dernièrement, un très beau recueil de János Arany). Il est également écrivain : son roman rédigé en hongrois Járt utat kétszer járj! Vallomások a magyartalanságomról a paru aux éditions Alexandra (Pécs, 2004).

Plus d’informations :

https://litteraturehongroise.fr/souffle-rythme-fluidite-naturel-ou-tout-au-moins-lespoir-on-peut-toujours-rever-den-arriver-la/

https://litteraturehongroise.fr/la-traduction-un-jeu-de-pertes-et-profits/

https://litteraturehongroise.fr/a-loccasion-du-80e-anniversaire-de-peter-nadas/

Gábor Karinthy (1914-1974)

Enfant prodige de la troisième génération de la revue Nyugat, fils de Frigyes Karinthy et sa première épouse, l’actrice Etel Judik. Son premier volume en collaboration avec Gábor Devecseri a été publié alors qu’il était étudiant. Sa carrière prometteuse a été brisée par des troubles mentaux aggravés à la suite des tourments subis sous le règne des Croix fléchées. A partir des années 1950, il a vécu retiré du monde mais il n’a jamais cessé d’écrire. Ses œuvres poétiques complètes n’ont été publiées qu’en 2019.

Le poème à traduire :

Gyilkos magány

Olyan egyedül vagyok én, hogy nálam

magánosabb e földön nincs sehol.

Nem tudhatom: fáj ez vagy boldogít,

egyszer mennyország, egyszer meg pokol.

Egyszer úgy érzem: csupa izzó élet

vagyok és csupa láng, fény és erő!

Máskor meg úgy: halálosan nehéz

vagyok és fáradt, mint őszi eső.

Már rég tavasz van. Teljes napon át ma

ború fedte a várost. Egyedül,

egyedül vagyok, érzem. – Átkozott

tüzem nem izzik jobban, le se hül,

nem csap ki lánggal testem és szívem,

egyforma forrósággal, monoton

parázzsal égek – jaj, örökre tán

mást se teszek, csak reggel kinyitom

a szoba ajtaját és kimegyek

és később bejövök, – csak ezt teszem

egész nap egynehányszor – mindig így,

örökre így lesz ez?… Hát hihetem?!

1933

️ 16:00

Lieu: Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco),

salle 3.01, 65, rue des Grands Moulins, 75013 Paris

Inalco 65 rue des grands moulins 75013 Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France [{« link »: « mailto:g.orban@instituthongrois.fr »}, {« link »: « https://litteraturehongroise.fr/souffle-rythme-fluidite-naturel-ou-tout-au-moins-lespoir-on-peut-toujours-rever-den-arriver-la/ »}, {« link »: « https://litteraturehongroise.fr/la-traduction-un-jeu-de-pertes-et-profits/ »}, {« link »: « https://litteraturehongroise.fr/a-loccasion-du-80e-anniversaire-de-peter-nadas/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T16:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

2023-11-10T16:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

Institut Liszt atelier-rencontres