Inalculturelle 2023 à l’Inalco Inalco Paris Catégorie d’Évènement: Paris Inalculturelle 2023 à l’Inalco Inalco Paris, 14 octobre 2023, Paris. Inalculturelle 2023 à l’Inalco Samedi 14 octobre, 10h00 Inalco Entrée libre et gratuite L’Inalculturelle revient pour une nouvelle édition riche en nouveautés !

Goûtez aux spécialités du monde entier, vibrez au son des instruments et plongez en immersion au cœur des langues et cultures du monde. Cette journée festive propose un large choix d’activités : jeux, danses tradi-tionnelles, ateliers de calligraphie, henné… Venez (re)découvrir toute la richesse culturelle de l’Institut et fêter les cultures du monde avec les associations étudiantes de l’Inalco ! Retrouvez le programme à venir sur le site de l’Inalco. Inalco 65 rue des grands moulins 75013 Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.inalco.fr/evenement/inalculturelle-2023 »}] [{« link »: « http://www.inalco.fr/evenement/inalculturelle-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00 Inalco Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Inalco Adresse 65 rue des grands moulins 75013 Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Inalco Paris latitude longitude 48.827088;2.375633

Inalco Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/