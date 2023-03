L’INALCO célèbre la journée internationale des Roms le vendredi 7 avril INALCO, 7 avril 2023, Paris.

L’INALCO (institut national des langues et civilisations orientales) célèbre la journée internationale des Roms le vendredi 7 avril prochain, avec une journée culturelle dédiée, propice aux échanges, aux rencontres, aux découvertes.

Programme de la journée

15h : rencontre littéraire avec présentation d’ouvrages récents et discussion

– Nicolas CLÉMENT, La précarité pour tout bagage

– Les jeunes de l’association Rencont’roms nous, Abécédaire des Droits de l’Enfant de la Flambère

– Hans HESSE, traduction Aurore TIRARD, Les yeux d’Auschwitz

– Julieta ROTARU, The Wallachian Gold-Washers. Unlocking the Golden Past of the Rudari Woodworkers.

17h : présentation et discussion autour de l’exposition « L’esclavage des Roms dans les principautés roumaines : cinq siècles d’esclavage oublié ». En présence de Petre PETCUT

Une exposition produite par le collectif Romeurope de l’agglomération nantaise et conçue par Petre PETCUT, qui revient sur ce qui est considéré comme l’esclavage le plus long de l’humanité.

L’histoire de l’esclavage des Roms reste niée par l’omission, par la négation de sa nature, par le fait de ne pas développer des recherches sur sa complexité, sur le nombre de ses sujets, de ses effets sur la société actuelle. Des générations d’élèves et d’étudiants, des intellectuels et des professeurs sortent des écoles sans avoir la moindre idée que la terre sur laquelle ils marchent fut autrefois esclavagiste et que les descendants des esclaves vivent aujourd’hui parmi eux.

18h : projection du documentaire « Une jeunesse Rom », de Déborah DA SILVA

C’est l’un des tabous de la République.

Partout en France, des milliers d’enfants Roms vivent dans des bidonvilles sans pouvoir accéder à l’école.

Pour sortir de cette situation et mettre un terme aux discriminations, plusieurs jeunes ont décidé d’agir.

Un combat pour l’émancipation qui va les mener jusqu’aux marches de l’Assemblée.

19h : spectacle théâtre poésies « Le tournesol est la fleur du Rom », avec Andrei, Frendus, Florin, Alina, Dinarca & Antonio

Les jeunes aiment la poésie. C’est un art qu’ils savent apprécier et qu’ils apprennent à manier. Les jeunes Andrei, Frendus, Florin, Alina, Dinarca & Antonio (re)montent sur scène pour un nouveau spectacles, « Le tournesol est la fleur du Rom », où ils jouent de nouveau avec les mots et les langues. Un spectacle où s’entremêlent poésies, mimes & danses pour une immersion authentique dans des beaux textes tsiganes. Un spectacle entre douceur et fête.

19h30 : débat et discussion, avec les jeunes et la réalisatrice Déborah da Silva

Entrée libre et gratuite.

INALCO : 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris

Métro ligne 14 ou RER C

+ d’infos : www.rencontromsnous.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T15:00:00+02:00 – 2023-04-07T21:00:00+02:00

@Rencont’roms nous