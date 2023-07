Conférence « Les Langues O’ et l’Hôtel de Bernage » Inalco – Maison de la recherche Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Si les Langues O’ n’ont pas toujours été installées rue de Lille, ce bâtiment joue un rôle tout particulier dans notre histoire. Il s’agira dans cette conférence de rappeler dans quelles circonstances l’école a pris possession des lieux en 1873, d’expliquer comment le bâtiment a été transformé à cette occasion, et enfin de montrer comment il a permis le développement de notre institution.

Conférence d’Emmanuel Lozerand, professeur des universités et chargé de mission « Histoire de l’Inalco », proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine de l’Inalco.

De 15h à 15h30 dans l’auditorium Dumézil.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Inalco – Maison de la recherche 2 Rue de Lille 75007 Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Île-de-France http://www.inalco.fr/ https://www.facebook.com/inalco.languesO/;https://twitter.com/Inalco;https://www.instagram.com/inalco/;http://www.inalco.fr/institut/presentation-politique-institut/histoire-riche Commandé par le marquis de Bacqueville en 1716, l’édifice du 2 rue de Lille fut racheté et rénové par Jean-Louis Bernage en 1767, avant d’accueillir en 1874 l’école des langues orientales ainsi que sa bibliothèque. De nombreux travaux sont réalisés au cours de la décennie 1880 afin de donner un écrin institutionnel et symbolique aux missions d’enseignement de l’école.

Le bâtiment actuel conserve l’ensemble de l’aile nord de la construction initiale de l’hôtel de Bernage. Les ailes de la rue des Saints-Pères et de Lille sont le résultat de la réalisation entre 1886 et 1889 de la première phase du grand projet imaginé par Louis Faure-Dujarric. La quatrième et dernière aile, à l’ouest, ainsi que la partie haute du pavillon de la bibliothèque au 2 rue de Lille appartiennent à la dernière campagne de travaux qui a été initiée pour achever cet ensemble en 1935 par l’architecte Paul Barrias.

Ce bâtiment riche d’histoire a abrité des cours d’arabe, persan, turc, arménien, grec, hindoustani, malais, chinois, japonais, tamoul, annamite, russe, roumain… Puis de dizaines d’autres langues. Il a vu naître et grandir l’École doctorale, avant de devenir Maison de la recherche en 2011. Il héberge aujourd’hui l’ensemble des activités liées à la recherche et le service des archives et du patrimoine. C’est également le siège de la Fondation Inalco et des Presses de l’Inalco. Métro Saint Germain des Prés (ligne 4), Rue du Bac (ligne 12), Palais Royal – Musée du Louvre (ligne 1), Musée d’Orsay (RER C). Bâtiment équipé d’un ascenseur et accessible aux personnes à mobilité réduite.

