Inadaptés Comédie Nation Paris, 5 janvier 2024 19:00, Paris.

Du vendredi 05 janvier 2024 au vendredi 09 février 2024 :

vendredi

de 19h00 à 20h05

.Tout public. A partir de 12 ans. payant

« Sur scène, quatre hommes. Ils n’ont rien en commun, si ce n’est d’être en prison. »

Inadaptés évoque avec humour et réalisme l’enfermement dans tous ses états : celui de l’esprit et du corps. Né de l’animation d’ateliers théâtre en milieu carcéral par l’auteure et metteuse en scène, le texte interroge l’enfermement comme seule issue. Notamment l’enfermement de personnes atteintes de troubles psychiatriques.

Les quatre hommes sont liés d’autorité par le manque de ceux qu’ils aiment, mais surtout par leurs désirs et leurs espoirs en une vie plus tendre. L’atelier sera pour eux…

Comédie Nation 77 rue de Montreuil 75011 Paris

Contact : https://www.m-c-art.com m-c-art@hotmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100063664805904 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063664805904 https://www.billetreduc.com/309104/evt.htm

©loicchabrier pièce de théâtre