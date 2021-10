Paris La Ménagerie de Verre île de France, Paris Inaccoutumés 2021 La Ménagerie de Verre Paris Catégories d’évènement: île de France

Inaccoutumés 2021 La Ménagerie de Verre, 15 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 15 novembre au 11 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h à 22h

payant

Festival dédié à la création contemporaine Artistes programmé.e.s Marco Berrettini Cassiel Gaube Gaëlle Bourges Benjamin Karim Bertrand Dominique Brun François Chaignaud Ivana Müller Latifa Laâbissi Antonia Baehr César Vayssié Parce que le spectacle vivant est un bien précieux, Parce qu’il a été maltraité depuis deux ans, La Ménagerie de Verre poursuit toujours plus son engagement aux côtés des artistes, pour la création contemporaine, et présente avec les Inaccoutumés un choix exigeant de pièces créées par des artistes portant un regard aiguisé sur le monde. Ainsi, Marco Berrettini, artiste associé à la Ménagerie de Verre, donnera en ouverture son My soul is my visa, communauté vibrante de corps drogués au plaisir de danser. Habitué à sortir des sentiers battus, Cassiel Gaube développera ensuite sa Soirée d’études autour de la house dance, ses particularités, et les combinaisons qu’elle promet. En deuxième semaine, nous avons proposé à Gaëlle Bourges de développer une nouvelle version de sa Confluence avec la plasticienne Gwendoline Robin : une approche poétique de la matière, de l’objet et du corps. Avec son solo Vestiges, Benjamin Karim Bertrand créera ensuite une zone où nos corps se laissent frôler, où ils «apprennent à faire mémoire et à vibrer avec les fantômes» pour reprendre les mots de Donna Haraway. En troisième semaine, nous commencerons par un programme double autour de la notion de répertoire et de vie des œuvres : RSRB, créé par Dominique Brun à partir d’un texte habité de Roland Barthes à propos de Robert Schumann, suivi de Nijinska / Un Bolero par François Chaignaud, extrait de Nijinska / Voilà une femme, présenté avec le Festival d’Automne. Ivana Müller revient ensuite avec Conversations déplacées, réflexion originale sur la place de l’Homme dans son environnement, sous forme de conte philosophique. En dernière semaine, nous avons convié Latifa Laâbissi à jouer son Consul et Meshie, pièce aussi étrange qu’amusée sur notre rapport à l’animal, avec sa comparse Antonia Baehr. En clôture, César Vayssié, fidèle de la Ménagerie, présentera sa création Péter le cube, nous plongeant dans nos stories, ces étranges courtes histoires de nous-mêmes que nous racontons sur les réseaux sociaux… Huit regards inaccoutumés sur nous-mêmes et ce que nous faisons de notre écosystème : cette édition du festival vous emmène dans la création contemporaine dans toute sa splendeur. Au plaisir de vous les présenter, Marie-Thérèse Allier Événements -> Festival / Cycle La Ménagerie de Verre 12 rue Léchevin Paris 75011

3 : Rue Saint-Maur (154m) 3 : Parmentier (228m) Ligne 96 (Parmentier-République) Ligne 46 (Parmentier-République ou Saint-Ambroise)

2021-11-15T19:00:00+01:00_2021-11-15T22:00:00+01:00;2021-11-16T19:00:00+01:00_2021-11-16T22:00:00+01:00;2021-11-17T19:00:00+01:00_2021-11-17T22:00:00+01:00;2021-11-18T19:00:00+01:00_2021-11-18T22:00:00+01:00;2021-11-19T19:00:00+01:00_2021-11-19T22:00:00+01:00;2021-11-20T19:00:00+01:00_2021-11-20T22:00:00+01:00;2021-11-22T19:00:00+01:00_2021-11-22T22:00:00+01:00;2021-11-23T19:00:00+01:00_2021-11-23T22:00:00+01:00;2021-11-24T19:00:00+01:00_2021-11-24T22:00:00+01:00;2021-11-25T19:00:00+01:00_2021-11-25T22:00:00+01:00;2021-11-26T19:00:00+01:00_2021-11-26T22:00:00+01:00;2021-11-27T19:00:00+01:00_2021-11-27T22:00:00+01:00;2021-11-29T19:00:00+01:00_2021-11-29T22:00:00+01:00;2021-11-30T19:00:00+01:00_2021-11-30T22:00:00+01:00;2021-12-01T19:00:00+01:00_2021-12-01T22:00:00+01:00;2021-12-02T19:00:00+01:00_2021-12-02T22:00:00+01:00;2021-12-03T19:00:00+01:00_2021-12-03T22:00:00+01:00;2021-12-04T19:00:00+01:00_2021-12-04T22:00:00+01:00;2021-12-06T19:00:00+01:00_2021-12-06T22:00:00+01:00;2021-12-07T19:00:00+01:00_2021-12-07T22:00:00+01:00;2021-12-08T19:00:00+01:00_2021-12-08T22:00:00+01:00;2021-12-09T19:00:00+01:00_2021-12-09T22:00:00+01:00;2021-12-10T19:00:00+01:00_2021-12-10T22:00:00+01:00;2021-12-11T19:00:00+01:00_2021-12-11T22:00:00+01:00

