Arcachon, le mercredi 30 juin à 15:30

Organisé autour d’une compétition de films d’entreprises ou institutionnels, **THE SPOT** est le seul festival généraliste en France de films corporate (appelés aussi films de marque). Il s’adresse à un public de professionnels de la communication et de l’audiovisuel et a pour vocation d’offrir un espace d’échanges et de rencontres entre, notamment, les directeur.rice.s de communication (annonceurs), les agences de communication, de production, et les réalisateur.rice.s. L’événement aura lieu **le mercredi 30 juin sur le Bassin d’Arcachon**, dans un cadre intimiste. Il réunira au sein de son jury 16 membres issus du monde de la communication et de l’audiovisuel dont Agnès Chauveau, Directrice Déléguée à la diffusion et à l’innovation de l’INA. Une programmation de **conférences** ou **tables rondes** sera également proposée. Pour clôturer la journée de cette 2ème édition, le Palmarès de la compétition 2021 sera annoncé en présence des membres du jury et des partenaires et diffusé en direct sur le [site internet du Festival](https://thespotfestival.com/). ### _Programme du 30 juin_ _**15h30 Ouverture du Festival**_ Animée par: Laurence Armangau. Directrice marketing et communication des marques de communication, groupe INSEEC U. Avec : Julie de la Sablière; Fondatrice et Présidente de l’agence de conseil en communication Little Wing/ Nathalie Pons, Directrice Générale Adjointe en charge de l’engagement et de l’inclusion, Havas Paris/ Charles Drouin, Fondateur et DG de l’Agence de communication audiovisuelle, Tulipes & Cie. _**16h00. Rencontre #1. « Pour une communication audiovisuelle éco-responsable »**_ Animée par: Assaël Adary, Cofondateur et Président du cabinet d’études et de conseil Occurence. Avec: Lennie Stern, Fondatrice de Folks Theory, agence créative indépendante de consulting en stratégies de contenus/ Agnès Chauveau, Directrice Déléguée à la diffusion et à l’innovation, INA, intervenante/ Robert Zuili, Psychologue clinicien spécialiste des émotions, fondateur Work Well Together/ Isabelle Musnik, Fondatrice et Directrice de la publication, Influencia. _**18h00. Rencontre #2. « Les émotions au service de la communication »**_ _**20h00 Ouverture officielle de la cérémonie du SPOT Festival**_ _Annonce du palmarès 2021_

En raison du contexte sanitaire, l’événement sera filmé et retransmis en live sur le site internet du Festival

