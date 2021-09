Toulouse Cinémathèque de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse INA Midi Atlantique : Présentation de la saison 2021/2022 de la Cinémathèque de Toulouse Cinémathèque de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

INA Midi Atlantique : Présentation de la saison 2021/2022 de la Cinémathèque de Toulouse Cinémathèque de Toulouse, 9 septembre 2021, Toulouse. INA Midi Atlantique : Présentation de la saison 2021/2022 de la Cinémathèque de Toulouse

Cinémathèque de Toulouse, le jeudi 9 septembre à 18:30

Rétrospectives, cycles thématiques, ciné-concerts, séances jeune public, festivals, expositions : l’équipe de la Cinémathèque de Toulouse vous présente les grandes lignes de sa programmation 2021-2022. A cette occasion, vous pourrez découvrir les premières images du cycle imaginé par l’INA et la [Cinémathèque de Toulouse](https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/projections/32880) sur une facette oubliée de la télévision.

Rencontre en entrée libre dans la limite des places disponibles (inscription par mail ou téléphone)

Présentation 2021/2022 Cinémathèque de Toulouse 69 rue du Taur – BP 88024 – 31080 Toulouse cedex 6 Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T18:30:00 2021-09-09T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Cinémathèque de Toulouse Adresse 69 rue du Taur – BP 88024 – 31080 Toulouse cedex 6 Ville Toulouse lieuville Cinémathèque de Toulouse Toulouse