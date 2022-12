INA GRM « PRÉSENCES ÉLECTRONIQUE » #3 Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le dimanche 16 avril 2023

de 18h00 à 20h00

. payant à 10€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour l’INA GRM Présences Électronique #3, un festival de musique contemporaine. Pour sa 18e édition, le festival Présences électronique nous entraîne de nouveau dans les territoires inouïs de l’expérimentation musicale. Comme chaque année, le festival offre l’occasion rare de venir vivre l’expérience intime et émouvante d’une écoute plongée dans l’espace des sons grâce à l’Acousmonium. Retrouvez une programmation internationale et des performances inédites, dans un esprit d’exploration de la matière sonore sous toutes ses formes. Daphne ORAM

Daphne ORAM
« Contrasts Essconic » Lasse MARHAUG James RUSHFORD & Joe TALIA Puce Mary Zoviet France

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

