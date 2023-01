INA grm Akousma Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

INA grm Akousma Maison de la Radio et de la Musique, 20 mai 2023, Paris. Le dimanche 21 mai 2023

de 18h00 à 20h00

Le samedi 20 mai 2023

de 20h30 à 22h30

. payant tarif plein 10€ -28 ans 5€ Rendez-vous au Studio 104 de Radio France pour une série de concerts avec le groupe de recherche musicale de l’INA! À travers la série de concerts Akousma, l’INA grm vous immerge au coeur de l’écoute avec l’Acousmonium, orchestre d’une quarantaine de haut-parleurs déployés dans l’espace du Studio 104, dans un élan plus que jamais nécessaire de découverte, de curiosité et de partage autour de toutes les musiques qui explorent le sonore avec audace et liberté. Manuella BLACKBURN

« Farewell Fairlight » Rodolphe ALEXIS

« Duplication » Création, commande INA grm Mario MARY

« Trajectoires existentielles » Création, commande INA grm Méryll AMPE

« Impermanence » Création, pièce ayant reçu l’aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture/Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France Sébastien ROUX

Nouvelle œuvre – Création, commande INA grm Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-contemporaine/ina-grm-akousma-3 contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228543884467

Didier Allard – INA

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de la Radio et de la Musique Adresse 116 avenue du Président Kennedy Ville Paris lieuville Maison de la Radio et de la Musique Paris Departement Paris

Maison de la Radio et de la Musique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

INA grm Akousma Maison de la Radio et de la Musique 2023-05-20 was last modified: by INA grm Akousma Maison de la Radio et de la Musique Maison de la Radio et de la Musique 20 mai 2023 Maison de la radio et de la musique Paris Paris

Paris Paris