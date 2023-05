In Vivo Théâtre de Gennevilliers, 30 juin 2023, Gennevilliers.

Le vendredi 30 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Entrée libre

La metteuse en scène Anne Monfort et la compositrice Nùria Giménez Comas nous présentent le fruit de leur travail réalisé avec la compagnie day-for-night et des élèves du CNSAD.

Le fantastique du point de vue de l’acteur, du matériau textuel, de l’écriture scénique et musicale, a été travaillé dans cet atelier inédit, organisé par la metteuse en scène Anne Monfort en complicité avec la compositrice Núria Giménez Comas et avec le festival L’univers des mots de Conakry en Guinée. Comment sortir d’une vision linéaire de l’histoire avec des fantômes, des traces, des échappées où la temporalité et les géographies se recomposent ?

Le corpus expérimenté est celui des écritures francophones féminines qui déplient les lisières des oppositions binaires – visible/invisible, diurne/nocturne, vivant/mort. Les textes des autrices Gaëlle Bien-Aimé et Dodji do Rego sont mis en musique par quatre compositeurs et compositrices, et travaillés par un groupe d’acteurs du Conservatoire d’art dramatique et avec la compagnie day-for-night.

Théâtre de Gennevilliers 41 Av. des Grésillons 92230 Gennevilliers

Contact : https://manifeste.ircam.fr/agenda/in-vivo-theatre-fantasticalite39/

Christophe Reynaud de Lage Compagnie day-for-night