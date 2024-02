IN VINO PEZENAS Pézenas, vendredi 5 juillet 2024.

IN VINO PEZENAS Pézenas Hérault

La huitième édition d’IN VINO “ Le Parcours des Vins “ se déroulera dans le cœur historique de Pézenas du 5 au 7 Juillet 2024.

Cela fait huit ans qu’IN VINO conjugue art de vivre et culture en proposant un concept original à ses visiteurs découvrir les meilleures cuvées des domaines environnants ainsi que l’art et le patrimoine architectural de la cité.

Pour cela les organisateurs de l’événement demandent aux propriétaires des cours d’hôtels particuliers qui sont habituellement fermés de les ouvrir en exclusivité pour trois soirées. L’occasion rare et merveilleuse pour le public de passer de cours en cours en plein cœur de Pézenas et ainsi de découvrir les trésors de la ville tout en dégustant les vins du territoire piscénois en compagnie des vignerons à la lueur des candélabres.

Les dégustations sont l’opportunité pour les visiteurs de découvrir la richesse du territoire viticole de Pézenas.

La cité de Molière à la chance unique de détenir pas moins de sept appellations

AOC Picpoul de Pinet, AOC Pézenas, AOC Languedoc, AOP Languedoc Pézenas, AOC Terrasses du Larzac, AOC Les Grès de Montpellier et AOC Minervois.

Pendant trois jours … au gré de vos itinérances, mettant parfois vos pas dans ceux des comédiens vous pourrez cheminer de cours en cours afin de découvrir ou de redécouvrir un patrimoine riche d’histoire…en alliant la dégustation des dernières cuvées.

Nous vous invitons ensuite à prolonger le plaisir gustatif auprès des nombreux et talentueux restaurateurs sélectionnés pour cet événement dans le carnet de dégustation .

Un événement sous l’égide de l’association IN VINO qui a pour but de tisser du lien entre nos créateurs d’art, nos antiquaires, nos artistes, nos ostréiculteurs, nos commerces et nos producteurs de vins.

Le programme détaillé à venir…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 18:00:00

fin : 2024-07-07 22:30:00

Place Gambetta

Pézenas 34120 Hérault Occitanie benitarango@yahoo.fr

