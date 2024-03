IN VINO BALLESTRAS Palavas-les-Flots, vendredi 28 juin 2024.

IN VINO BALLESTRAS Palavas-les-Flots Hérault

De 19h à 23h Le parc du levant accueille IN VINO BALLESTRAS Animations, stands, musique (vins AOC Languedoc et produits régionaux)

In Vino Ballestras propose de découvrir les traditionnelles dégustations de vins du Languedoc, la restauration sur place sous forme d’assiettes tapas auprès des producteurs.

Des moments de convivialité sans pareil avec un concert en live différent chaque soir. Des instants à partager en famille et entre amis. Tout cela dans le magnifique parc du Levant.

LE CONCEPT :

La Maison des Vins du Languedoc vous donne rendez-vous à Palavas Les Flots pour l’évènement « In Vino Ballestras » ! Une découverte de nos appellations, de nos terroirs à travers des dégustations dans une ambiance festive !

PARKING :

Vous pouvez accéder au parc à vélo ou en voiture.

Si vous venez en voiture, vous devez vous garer sur le parking à étages gratuit de Palavas situé face à la piscine puis marcher quelques mètres pour accéder à l’entrée.

En vélo, le parc est accessible par une piste. Notez qu’il est interdit aux vélos mais un garage est disponible à l’entrée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 19:00:00

fin : 2024-06-28 23:00:00

Avenue de la Gare Albert Dubout

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

L’événement IN VINO BALLESTRAS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2024-03-12 par OT PALAVAS-LES-FLOTS