In utéro kézaco 10 rue Elsa Triolet Colombelles, samedi 20 avril 2024.

In utéro kézaco 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

PAR LA CIE ARRIVEDERCHO C’est un poème à rêver debout, sur le Monde du Dedans. Duo poétique musical et en images avec 2 chanteuses comédiennes. Narratrices sœurs jumelles , elles font le lien et chuchotent. Elles attendent dehors, et tentent aussi de replonger dedans. Comme tout bébé baby qui bien avant de naître, vibre déjà énormément.

À partir de 4 ans

Début : 2024-04-20 10:30:00

fin : 2024-04-20 11:10:00

Colombelles 14460 Calvados Normandie mediatheque@colombelles.fr

