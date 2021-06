In-tranquilles – Stage Théâtre et Vidéo Centre culturel Henri Desbals, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Toulouse.

In-tranquilles – Stage Théâtre et Vidéo

du mercredi 7 juillet au vendredi 6 août à Centre culturel Henri Desbals

Notre compagnie professionnelle, implantée à Toulouse depuis 10 ans, crée son nouveau spectacle In-tranquilles au Centre Culturel Desbals en décembre 2021. Le spectacle interrogera la place des femmes noires en France. Il est adapté des textes de Léonora Miano Écrits pour la parole. L’équipe de création professionnelle intégrera, dans les séquences vidéo, des comédien·ne·s non professionnel·le·s car la parole de Léonora Miano nous concerne tous et toutes : hommes, femmes, noir·e·s, blancs ou blanches, familier·e·s des plateaux de théâtre ou éloigné·e·s de la culture. Nous vous proposons de vous impliquer dans notre processus de création et vous invitons à participer à notre stage de Théâtre et Jeu devant la Caméra. La metteuse en scène Sarah Cousy mènera les ateliers théâtre et vous guidera dans l’interprétation des textes de Léonora Miano. A l’issue des répétitions, le tournage des séquences sera réalisé par la réalisatrice Aurélia Pfend et intégré au spectacle final. Le 10 décembre 2021, 2 représentations du spectacle professionnel, intégrant vos séquences vidéo, seront programmées au CC Desbals. Nous recherchons des habitant·e·s du quartier, très motivé·e·s par le théâtre, prêt·e·s à s’engager dans une aventure humaine et artistique intense, prêt·e·s à jouer devant la caméra et en accord avec la diffusion de leur image lors de chaque représentation du spectacle. Les séquences vidéo produites lors du stage seront partie prenante de la création finale et suivront toutes les futures représentations. Rencontrez-nous et informez-vous sur le stage à l’issue de la Lecture musicalisée In-tranquilles le 16 juin 2021 à 16h – Médiathèque Saint Exupéry – Toulouse Inscription jusqu’au 30 juin 2021 auprès de Sarah COUSY 06 76 02 00 18 / [production@comme-une-compagnie.fr](mailto:production@comme-une-compagnie.fr)

Gratuit

Centre culturel Henri Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T13:30:00 2021-07-07T17:30:00;2021-07-08T13:30:00 2021-07-08T17:30:00;2021-07-09T13:30:00 2021-07-09T17:30:00;2021-07-12T13:30:00 2021-07-12T17:30:00;2021-07-13T13:30:00 2021-07-13T17:30:00;2021-07-14T13:30:00 2021-07-14T17:30:00;2021-07-15T13:30:00 2021-07-15T17:30:00;2021-07-16T13:30:00 2021-07-16T17:30:00;2021-07-21T12:00:00 2021-07-21T12:30:00;2021-07-23T12:00:00 2021-07-23T12:30:00;2021-07-28T12:00:00 2021-07-28T12:30:00;2021-07-30T12:00:00 2021-07-30T12:30:00;2021-08-04T12:00:00 2021-08-04T12:30:00;2021-08-06T12:00:00 2021-08-06T12:30:00