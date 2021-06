In-tranquilles – Spectacle Centre culturel Henri Desbals, 10 décembre 2021-10 décembre 2021, Toulouse.

In-tranquilles – Spectacle

le vendredi 10 décembre à Centre culturel Henri Desbals

« Ce serait quoi la fraternité si ça ne marchait pas avec l’égalité ce serait quoi la fraternité ce serait quoi à part une plaisanterie douteuse » Léonora Miano [in] Écrits pour la parole Une création transdisciplinaire pour une exploration électrique des écrits de Léonora Miano. Une alternance d’instantanées, petites histoires, bribes de réalité pour rendre audible la parole proscrite, les cris étouffés, pour évoquer l’immigration, le machisme, les relations homme femme avec force et humour car au pays des droits de l’Homme et des Lumières, on oublie trop souvent que l’Homme et aussi une Femme… Noire. Une équipe de création mixte qui intègre des comédien·ne·s non professionnel·le·s dans les séquences vidéo car la parole de Léonora Miano nous concerne tous et toutes : hommes, femmes, noir·e·s, blancs ou blanches, familier·e·s des plateaux de théâtre ou éloigné·e·s de la culture. Parce que derrière le sourire, il y a les dents. Parce que sous la peau se cache le muscle ! DISTRIBUTION Texte : d’après Écrits pour la parole de Léonora Miano, L’Arche Éditeur. Ce texte a reçu le Prix Seligmann, consacré à la lutte contre le racisme, l’injustice et l’intolérance. Mise en scène : Sarah Cousy Interprètes: Mélia Bannerman, Ernest Barbery, Ibrahima Bah, Sarah Cousy, Avec la participation en vidéo des habitant·e·s des quartiers Sud de Toulouse Composition musicale : Ernest Barbery Réalisation Vidéo : Aurélia Pfend Création Lumière et Régie : Christophe Barrière Accompagnement dramaturgique : Maryline Vaurs Accompagnement chorégraphique : Mathilde Olivares Costume : Studio MF Construction du décor : Edouard Grysole Production : Comme Une Compagnie Partenaires : Le PARI – Tarbes en scène / Théâtre du Grand Rond / Centre Culturel Desbals / Théâtre des Mazades / Le Tracteur / Ville de St Gaudens / DILCRAH / Ville de Toulouse / Conseil Départemental 31 / Région Occitanie / DRAC Occitanie

Sur réservation

Une création transdisciplinaire pour une exploration électrique des écrits de Léonora Miano. Pour évoquer l’immigration, le machisme, les relations homme femme avec force et humour.

Centre culturel Henri Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T14:30:00 2021-12-10T16:00:00;2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T22:00:00