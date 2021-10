Toulouse Centre culturel Henri-Desbals Haute-Garonne, Toulouse In-tranquilles Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théatre ——- **Dés 14 ans** **Création 2021, 1ère du spectacle** **Comme Une Compagnie** **En partenariat avec la Mission égalité et diversité,** **dans le cadre des journées de lutte contre les** **violences à l’égard des femmes et de la journée** **internationale des droits humains.** Une exploration électrique des écrits de Léonora Miano. Une alternance d’instantanées, bribes de réalité pour rendre audible la parole proscrite, pour évoquer l’immigration, le machisme, les relations homme-femme avec force et humour. **Mise en scène** Sarah Cousy **Avec** Mélia Bannerman, Ernest Barbery, Ibrahima Bah, Sarah Cousy Avec la participation d’habitantes du quartier.

Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France

