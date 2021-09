IN THE MOOD FOR LOVE (vost) Partie 1 – FESTIVAL PLAY IT AGAIN Centre d’art et de Culture, le dimanche 19 septembre à 14:30 Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour, sur le même palier, s’installe M. Chow. Très vite, ils comprennent que leurs conjoints respectifs entretiennent une relation amoureuse adultère en secret. Leur solitude commune et d’évidentes affinités va les rapprocher. Mais l’amitié débouche rapidement sur d’autres sentiments. Formule film + concert/conférence Séance suivie du concert-conférence « La B.O. de Wong Kar-Wai » ROMANCE DE WONG KAR-WAI AVEC MAGGIE CHEUNG… HONG-KONG – 2000 – 1H38

