In the landscape

Auditorium du GMEA, 16 février 2022, Albi.

le mercredi 16 février à 19:00

Pour cette soirée, gratuite et ouverte à tous, le public pourra entendre la compositrice et artiste sonore mexicaine Angélica Castelló. Son travail sonore se concentre sur la fragilité, les mondes du rêve et le subconscient. Intitulé Wind Diaries il est composé d’une série de paysages sonores et de sculptures faits de vent, mais aussi de souffle, d’expiration et d’inspiration, des différentes couleurs du bruit et des bruits statiques, de la brise, des tempêtes et des orages. **Mercredi 16 février à 19h au GMEA, rue Sainte-Claire. Entrée gratuite. Jauge limitée, réservation conseillée. Plus d’infos gmea.net 05 63 54 51 75** Les oreilles averties comme les curieuses, trouvent leur bonheur chaque mois, avec les rendez de musique expérimentale In the landscape proposés par le GMEA. Auditorium du GMEA 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

2022-02-16T19:00:00 2022-02-16T23:30:00

