In the houses of my families : atelier en famille Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris In the houses of my families : atelier en famille Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris, 8 novembre 2023, Paris. Le mercredi 08 novembre 2023

de 14h30 à 16h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit Tous nos ate­liers sont gra­tuits et suivis d’un goûter. Informations & réser­va­tions :

publics@­be­ton­sa­lon.net / +33.(0)1.45.84.17.56 Atelier d’expérimentations sonores en famille, à partir de 6 ans ! Le tic-tac du réveil, le dring du micro-onde, le plouc-plouc du lavabo, le frrrcht-frrrcht de l’oreiller, le bing-bang de la cas­se­role… Quels sons réson­nent dans nos mai­sons ? Quelle musi­que com­po­sent nos quo­ti­diens ? À partir de toutes sortes d’objets col­lec­tés dans nos cui­si­nes, cham­bres ou salles de bains, deve­nons de véri­ta­bles musi­cien·­nes comme Pauline Oliveros ! Frotter, tapo­ter, souf­fler, pincer, grat­ter : fai­sons vibrer et sonner ensem­ble tous ces objets jusqu’à ce qu’ils devien­nent les ins­tru­ments d’un orches­tre domes­ti­que ! Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris Contact : https://www.betonsalon.net/spip.php?article1208 +33145841756 info@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.betonsalon.net/spip.php?article1208

Courtesy Rosa Mota Robles Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bétonsalon - centre d'art et de recherche Adresse 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bétonsalon - centre d'art et de recherche Paris latitude longitude 48.8294620014864,2.38182599767197

Bétonsalon - centre d'art et de recherche Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/