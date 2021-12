Ornans Ornans Doubs, Ornans In situ, un temps suspendu : le sommeil Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

In situ, un temps suspendu : le sommeil Ornans, 26 mars 2022, Ornans. In situ, un temps suspendu : le sommeil Atelier de Courbet 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans

2022-03-26 15:00:00 – 2022-03-26 Atelier de Courbet 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ornans Doubs Par la Compagnie TeraLuna Lascives et entrelacées

Elles auraient fait, après… peut-être

Une plongée en eaux douces Entre elles et nous

Quelques pas seulement Alors nous pourrions ne rien dire

Pas ne rien voir

Juste nous tenir là, et ne rien dire

Ce serait alors comme un commencement

Ou un après le commencement Et au creux de notre mémoire

Un chemin se libérerait

Ancestral

Sur un tempo venu d’ailleurs, loin du tumulte de notre quotidien, le théâtre rencontre la peinture… à moins que ce ne soit autre chose encore. Performance théâtrale, d’après Le Sommeil, de Gustave Courbet

