In Situ, 17 juillet 2022, .

In Situ

2022-07-17 – 2022-07-17

Tout au long de l’après-midi, les artistes se succèdent pour vous faire découvrir le parc avec un nouveau regard et une autre oreille. A 14h, Le groupe Ramajes nous raconte, dans un trio à voix, des histoires traditionnelles de Bretagne. A 15h15, on poursuit avec la danse de la Cie Ambitus : une conférence gesticulée, humoristique et poétique sur ce que nos postures de corps disent de nous. A 16h30, c’est ensuite au tour du flûtiste breton Jean-Luc Thomas et du percussionniste irlandais David Hopi Hopkins. Ensemble, dans leur musique celtique, ils convoquent les énergies de l’air et de la terre. A 18h, c’est un peu entre ces deux éléments que L’Homme V entre en scène pour une acrobatie dansée sur BMX et violoncelle. Quatre spectacles pour un après-midi de découvertes tous azimuts.

