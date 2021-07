Lagrasse Lagrasse Aude, Lagrasse IN SITU 2021 – LE MONOLYTHE ET LES PERLES DE VERRE Lagrasse Lagrasse Catégories d’évènement: Aude

IN SITU 2021 – LE MONOLYTHE ET LES PERLES DE VERRE 2021-07-14 – 2021-09-13

Lagrasse Aude Lagrasse 2.5 EUR Dans le cadre de IN SITU Patrimoine et art contemporain, l’artiste Philippe Chatarrini investit la cour du logis abbatial avec une oeuvre originale spécialement créée pour l’occasion. L’exposition « Le Monolithe et les perles de verre » est à découvrir à l’Abbaye de Lagrasse, dans l’Aude, du 14 juillet au 7 novembre 2021. Cette exposition établit un dialogue entre l’architecture patrimoniale de l’abbaye et l’art contemporain. L’installation, spectaculaire, est une création originale adaptée à l’esprit du lieu. abbaye-lagrasse@aude.fr +33 4 68 43 15 99 dernière mise à jour : 2021-07-07 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

