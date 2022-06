In-Side Rébénacq, 7 août 2022, Rébénacq.

In-Side Rébénacq

2022-08-07 – 2022-08-07

Rébénacq 64260 Rébénacq

Dans cet espace-temps singulier, on retrouve deux

corps attirés l’un vers l’autre, vivant ensemble,

s’affectant, fusionnant dans un environnement

qui passe de l’apesanteur et l’impalpable, au plus

terrestre et conscient. Les deux corps laissent une

trace, une traînée de mouvements qui suggèrent

des sensations sans fin… Parfois coexistant dans

le même monde qui les entoure, ou gagnant le

monde intérieur personnel.

Deux corps chargés d’énergie qui se rejoignent de

manière subtile et magnétique. Nous parcourons

un chemin de matières, de perceptions et de

changements qui envahissent les corps, invitant

chacun à le rejoindre de l’intérieur.

Animation labellisée Eté Ossalois

+33 5 59 05 77 11

CCVO

Rébénacq

