Boust Boust Boust, Moselle IN NATURA Boust Boust Catégories d’évènement: Boust

Moselle

IN NATURA Boust, 18 septembre 2021, Boust. IN NATURA 2021-09-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-18 16:00:00 16:00:00 rue des Romains Les étangs de Weiherchen

Boust Moselle Boust Portée par une danseuse-chorégraphe de la danse japonaise Butoh, et par un compositeur-musicien, In Natura est une création chorégraphique et musicale éphémère, qui s’écrit dans un paysage et se renouvelle dans un autre. crédit Christian Delon_01 dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Boust, Moselle Autres Lieu Boust Adresse rue des Romains Les étangs de Weiherchen Ville Boust lieuville 49.43002#6.18834