Théâtre Garonne, le jeudi 25 mars à 20:00

****Suite aux dernières annonces gouvernementales, ce spectacle est annulé.**** ******** **Alúnisson(s)** **Musique – Philipp Glass / Ensemble Dedalus** Œuvre fondatrice de la musique minimaliste, Music with Changing Parts, a été composée par Philip Glass en 1970 pour un ensemble concertant. Le seul enregistrement connu, qui a donné la version Long Play de 1973 et la réédition CD de 1994, provient d’une interprétation effectuée au Martinson Hall of the Public Theatre de New York en 1971. C’est lors d’une tournée à travers les États-Unis et l’Europe que David Bowie et Brian Eno firent la découverte de la musique de Glass. Le style de cette œuvre influencera fortement Brian Eno, lorsqu’il composera, avec Robert Fripp, en 1973, l’album No Pussyfooting. Music with Changing Parts est une composition construite sous la forme d’une partition ouverte, ce qui permettait certaines libertés d’interprétation, aussi bien dans la distribution des instruments que dans la durée. ![]() **Infos Pratiques :** Jeudi 25 mars à 20h

Tarifs : 10€/12€/16€Placement libre

2021-03-25T20:00:00 2021-03-25T21:59:00

