Colloque immanquable le 15 et 16 avril 2023 :

A l’occasion de l’hommage à Yves Coppens, paléontologue mondialement célèbre pour sa découverte de Lucy, australopithèque vieille de 3.2 millions d’années, et disparu en 2022, l’Association des Géologues du Sancerrois vous propose un colloque rassemblant plusieurs évènements passionnants. Ces diverses conférences seront animées par des invités de renommée internationale, docteurs, scientifiques et passionnés. Ce samedi 15 avril à 9h30, retrouvez la première rencontre du week-end intitulée » Nos souvenirs de Yves Coppens ». Une entrée en matière qui s’annonce poignante avec la présence de 3 invités d’honneur : Martine Coppens, sa veuve, Quentin Coppens, leur fils, et Lilian Thuram. Colloque le 15 et 16 avril 2023 : A l’occasion du colloque en hommage à Yves Coppens, l’Association des Géologues du Sancerrois vous propose plusieurs évènements fascinants. Ces diverses conférences seront animées par des invités de renommée internationale, docteurs, scientifiques et passionnés. ags.asso@gmail.com +33 6 52 85 30 63 https://geologie-sancerrois.com/ AGS

