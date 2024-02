In memoriam Rue de la Grange aux Dîmes Rots, samedi 6 avril 2024.

In memoriam Rue de la Grange aux Dîmes Rots Calvados

Exposition de sculptures de Chantal Bidel.

Chantal Bidel est née à Caen, dans le Calvados en 1949. Elle étudie à l’école des beaux-arts de Caen de 1967 à 1972. Après deux années à l’ENNA, elle obtient son diplôme d’arts appliqués en 1976.

Elle enseigne à Caen deux ans, puis s’installe en Auvergne en 1978. A partir de là, parallèlement à son métier de professeur, elle peint sur corps afin de mettre la peinture en mouvement et pratique la tapisserie en volume. En 2009, à la retraite, elle se consacre exclusivement à la sculpture. L’ensemble des pièces présentées par Chantal Bidel est un travail sur la mémoire Mémoire de l’histoire récente pour l’histoire à venir. Quand l’extrémisme s’attaque à la culture, à la liberté de pensée, au patrimoine culturel, c’est finalement à l’humanité toute entière qu’il s’attaque.

C’est une tragédie pour la mémoire collective ! Ce travail parle d’une histoire récente. Lorsque les gestes réaniment la vie, dans la construction réapparaissent les trames, les événements, la mémoire… Le sort des migrants et les victimes du Bataclan sont au cœur de cette exposition. Visible les samedis et dimanches de 14h à 18h Vernissage le 9 mars à 11h

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Rue de la Grange aux Dîmes Grange aux Dîmes

Rots 14980 Calvados Normandie

