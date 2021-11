Bègles Théâtre en Miettes Bègles, Gironde “In Love with Shakespeare” Théâtre en Miettes Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

“In Love with Shakespeare” Théâtre en Miettes, 3 décembre 2021, Bègles. “In Love with Shakespeare”

Théâtre en Miettes, le vendredi 3 décembre à 20:30

Nadège, l’administratrice du théâtre, accueille le public… mais où sont les comédiens? Jean-Philippe et Jane arrivent finalement. Ils ne sont pas contents. Tout va de travers: où sont les autres membres de la compagnie? Ils devaient jouer dans un théâtre shakespearien et se retrouver avant pour répéter la pièce, Hamlet… Mais mécontentement et chamailleries sont bientôt dépassés par l’amour de ces trois personnages pour Shakespeare, qui transportent le public dans le temps pour lui offrir une rétrospective de l’œuvre du grand William. De la scène du balcon dans Roméo et Juliette aux sonnets, la langue envoûtante de Shakespeare en VO et en VF guide nos trois personnages dans cet éloge à Shakespeare. Spectacle bilingue, découverte de la langue de Shakespeare, de son univers, de son époque, plongée ludique et instructive dans les scènes majeures du répertoire. Théâtre en Miettes 2 rue du Prêche Bègles gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Théâtre en Miettes Adresse 2 rue du Prêche Ville Bègles lieuville Théâtre en Miettes Bègles