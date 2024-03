In Jazz Festival : Concert Kids in Jazz – Rit Qui Qui Salle la Pépinière Roncherolles-sur-le-Vivier, samedi 13 avril 2024.

In Jazz Festival : Concert Kids in Jazz – Rit Qui Qui Concert dans le cadre du In Jazz Festival du Plateau Est de Rouen Samedi 13 avril, 16h30 Salle la Pépinière Tarifs :

Plein tarif : 5 euros

Moins de 12 ans (accompagné d’un adulte) : Gratuit

Début : 2024-04-13T16:30:00+02:00 – 2024-04-13T17:30:00+02:00

Dans le cadre du In Jazz Festival du Plateau Est qui aura lieu du 15 mars au 24 mai, le concert Kids in Jazz – Rit Qui Qui est programmé le samedi 13 avril 2024, à 16h30 à la salle La Pépinière, (route de Darnétal).

Salle la Pépinière Route de Darnétal Roncherolles Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie 02 35 59 09 59 communication@mairie-roncherollesvivier.fr