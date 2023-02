IN EXTREMO Le SPLENDID LILLE Catégories d’Évènement: Lille

IN EXTREMO Le SPLENDID, 1 mars 2023, LILLE. IN EXTREMO Le SPLENDID. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 20:00 (2023-03-01 au ). Tarif : 28.1 à 28.1 euros. Gratuit pour les moins de 15 an(s) Portant fierement la baniere d'un métal à forte thématique médievale, instruments d'époque à l'appui, le vaillant équipage teuton perpétue sa vision d'une musique fédératrice, festive, musclée et qui prend toute son ampleur dans des conditions live. Ne comptez pas sur leurs quelques rides et cheveux grisonnants pour qu'ils ne vous bottent pas le cul ! Un Guest est à venir Le SPLENDID LILLE 1, Pl.du Mont de Terre Nord

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Le SPLENDID Adresse 1, Pl.du Mont de Terre Ville LILLE Tarif 28.1-28.1

