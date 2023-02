IN EXTREMO + GUEST LA MACHINE DU MOULIN ROUGE, 2 mars 2023, PARIS.

IN EXTREMO + GUEST LA MACHINE DU MOULIN ROUGE. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 19:00 (2023-03-02 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Garmonbozia (2-1065607/3-1065608) présente ce concert. IN EXTREMO + GUESTRéférence du Folk Metal allemand, IN EXTREMO mélange les genres et les attitudes. Dire que l’univers de IN EXTREMO est original est un doux euphémisme : cornemuses, amplis Marshall, instruments faits main, la panoplie est vaste et diversifiée, et le contraste des genres ne tombe pas dans une cacophonie désastreuse, au contraire. Ouvrant de nouvelles voies musicales, IN EXTREMO synthétise les extrêmes, un esprit médiéval courant sur du Metal, des cornemuses pleine de vivacité. Le mélange détonant se rapproche plus d’un RAMMSTEIN médiéval aux oreilles des non connaisseurs.Accès aux mineurs : Les mineurs de moins de 16 ans doivent être obligatoirement accompagnésAccès au concert à partir de 6 ans. Gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un parent détenteur d’une place, dans la limite des places disponibles. Informations et réservations obligatoires en amont à billetterie@garmonbozia-inc.com.Accès PMR: 01 53 41 88 89. In extremo

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE PARIS 90, Boulevard de Clichy Paris

