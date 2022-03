In extremis Mâcon, 7 avril 2022, Mâcon.

In extremis Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon

2022-04-07 – 2022-04-07 Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon Saône-et-Loire Mâcon

17 EUR Frédéric Cellé – Le grand jeté !

Entre acrobaties et danse, In extremis pousse les interprètes au dépassement de soi comme un acte libérateur et communicatif. Dans un espace dévasté, six hommes et femmes démarrent l’histoire de l’après, celle qui permet de passer à autre chose, à la recherche de ce qui les anime. Qu’y-a-t-il dans le danger qui nous attire ?

Dès 10 ans – Durée 1h

billetterie@theatre-macon.com +33 3 85 22 82 99 http://www.theatre-macon.com/

