La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le mardi 1 mars 2022 à 20:00

Suite à une apocalypse, cinq hommes et femmes vivent « l’histoire d’après » dans un espace complètement dévasté. Tout en prenant acte de cette destruction massive, quelque chose opère et une solidarité éclot. Les interprètes, danseurs et acrobates, nous entraînent dans une expérience émotionnelle mettant le thème du combat contre les normes au cœur des revendications. Défier le pouvoir sociétal, s’extraire de l’assignation des genres, apporter de nouveaux gestes et rituels poétiques nourrissant notre imaginaire : tels sont leurs objectifs. Entre fulgurance des désirs humains et surgissement des réalités, la pièce nous emporte dans sa dynamique. Frédéric Cellé poursuit son intérêt pour le langage du corps en cherchant ici à explorer les effets du déséquilibre et de l’équilibre. Qu’est-ce qui nous pousse à rester droit et à tenir debout ? Comment un corps peut-il être attiré par le sol, chuter, puis se relever ? De quelle façon un corps peut-il se mettre en danger, avoir envie de se déséquilibrer ? Emportés par une musique explosive, les cinq interprètes venus de la danse et du cirque impressionnent par des situations physiques extrêmes. Après Répliques en 2019, la compagnie Le Grand Jeté revient à Nevers pour cette nouvelle création à l’énergie effrénée.

Tarifs : 27€ / 20€ / 15€

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T20:00:00 2022-03-01T21:00:00