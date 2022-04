In Extenso Supersevens Rugby Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

In Extenso Supersevens Rugby Pau, 27 août 2022, Pau. In Extenso Supersevens Rugby Stade du Hameau Bvd de l’Aviation Pau

2022-08-27 – 2022-08-27 Stade du Hameau Bvd de l’Aviation

Pau Pyrénées-Atlantiques la grande fête du rugby à 7 viennent enfin de tomber

Cette année encore 3 étapes estivales :

– À Perpignan, le 13 août

– À La Rochelle, le 20 août ⚫

– À Pau, le 27 août ⚪

Avant la grande finale, le 19 novembre à Paris La Defense Arena la grande fête du rugby à 7 viennent enfin de tomber

Stade du Hameau Bvd de l’Aviation Pau

