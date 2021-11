Wattrelos Centre socio-éducatif Nord, Wattrelos “In est dins l’bedrake” Centre socio-éducatif Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

L’histoire qu’on va vous raconter est de la pure fiction…Tout cela ne peut exister dans la réalité..?? Les habitants d’un quartier d’une petite ville où les travaux de voieries s’éternisent depuis près de 2 ans, décident de passer à l’action. Ayant épuisé tous les moyens légaux, sans succès, pour qu’enfin le chantier se termine, ils décident une action coup de poing : kidnapper l’échevine des travaux pour faire pression sur elle. Le fils d’un des couples protagonistes accueillant une formatrice en jardinage bio va sans le savoirparticiper au complot car la formatrice en question se révèle être … Dimanche 30 janvier 2022 à 16h Centre Socio-Educatif – 10, rue Gustave Delory à Wattrelos Tarif unique : 9 € – Pass sanitaire obligatoire Billetterie à l’Office de Tourisme de Wattrelos à partir du mercredi 17 novembre 2021 à 10h Renseignements au. 03.20.75.85.86 – [contact@wattrelos-tourisme.com](mailto:contact@wattrelos-tourisme.com)

