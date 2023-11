In Choro Bestiarum : en voie d’apparition Fondation Taylor Paris, 2 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 02 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

La Fondation Taylor et l’association La Taille et le Crayon présentent l’exposition « In Choro Bestiarum (volet 2) : en voie d’apparition ».

Cette nouvelle exposition s’inscrit dans la continuité du premier volet de cette recherche, présenté en décembre 2022. Pour cette nouvelle édition, les artistes s’appuient ici sur le texte original de Raphaël Saint- Remy « Des espèces en voie d’apparition » (Editions l’Oscillographe, Paris 2013).

Alors que de nos jours, plusieurs espèces ont tendance à disparaître, les artistes de la Taille et le Crayon proposent des créatures qui mêlent attributs humains et caractères animal, végétal et minéral. Les évocations présentées dans les estampes et dessins contemporains de l’exposition s’imposent comme des agglomérats dynamiques libres.

Invité d’honneur : Benjamin Bondonneau

Avec les œuvres de Isabelle Abiven, Gloria Alonso, Sarah Barthelemy-Sibi, Muriel Baumgartner, Olivier Besson, Pascale Boillot, Jérôme Borel, Sarah Cassenti, Isabelle Dechaume, Véronique Desmasures, Desmaz, Anne – Laure Draisey, Claire Fanjul, Laurence Geoffroy, Isabelle Gourcerol, Aude Gourichon, Nathalie Grall, Didier Hamey, Fabrice Harlé-Ferraz, Toma Jankowski, Pierre Khazarian, Caroline Lesgourgues, Cédric Lestiennes, Jean Lodge, Juan de Nubes, Kristin Meller, Véronique Murail, Jan Olsson, Isabelle Panaud, Céline Paul, Guillaine Querrien, Jeanne Rebillaud, Aurélie Roux, Julie Salmon, Mireille Saltron, Fabienne Schouler, Ivan Sigg, Marie-Liesse Stzuka, Mercedes Uribe, Dominique van der Veken, Viougeas Denis et Li Wenhui.

Fondation Taylor 1, rue la Bruyère 75009 Paris

Contact : https://www.taylor.fr/expositions/2023/choro-bestiarum-volet-2-en-voie-d-apparition-la-taille-et-le-crayon +33148748524 contact@taylor.fr https://www.facebook.com/fondationtaylor https://www.facebook.com/fondationtaylor

Benjamin Bondonneau Benjamin Bondonneau – oeil