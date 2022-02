IN BÌLICO – CIE LA SOCIALE K Le Mans, 27 février 2022, Le Mans.

IN BÌLICO – CIE LA SOCIALE K Espace chapiteau, promenade Newton Chapiteau bleu (chauffé) Le Mans

2022-02-27 16:30:00 – 2022-02-27 17:30:00 Espace chapiteau, promenade Newton Chapiteau bleu (chauffé)

Le Mans Sarthe

In Bìlico est un spectacle autour de l’équilibre et de ses enjeux pour trois fildeféristes et un musicien, dont la création est prévue en février 2022.

Quatre personnages se retrouvent dans un endroit suspendu, comme posé au bord du monde, où même le temps semble s’être arrêté. Ils évoluent en équilibre instable sur le fil de leurs vies. C’est le récit d’une humanité oubliée et d’individus enfermés depuis trop longtemps dans leur solitude qui ont oublié d’être ensemble, oublié de se regarder, oublié de s’aimer. Ils se retrouvent face à ce constat et se demandent comment se consoler.

Ce spectacle chorégraphié invite les spectateurs à se reconnaître et se projeter dans une lecture poétique des situations mises en scène sur le fil ; faisant écho à la fragilité, au côté éphémère et précieux de la vie. Ça parle de nous, de toi et moi, de vous et eux réunis, de ce moment où les paillettes s’envolent, où les masques tombent… et de la possibilité d’un rebond.

Dans une esthétique contemporaine et un univers musical électro, les artistes utilisent le langage du corps circassien pour traiter de sujets existentiels tout en gardant de la légèreté, un regard décalé et une note d’humour.

Spectacle sans parole, accessible aux personnes malentendantes et allophones.

In Bìlico est un spectacle autour de l’équilibre et de ses enjeux pour trois fildeféristes et un musicien, dont la création est prévue en février 2022.

Quatre personnages se retrouvent dans un endroit suspendu, comme posé au bord du monde, où même le temps semble s’être arrêté. Ils évoluent en équilibre instable sur le fil de leurs vies. C’est le récit d’une humanité oubliée et d’individus enfermés depuis trop longtemps dans leur solitude qui ont oublié d’être ensemble, oublié de se regarder, oublié de s’aimer. Ils se retrouvent face à ce constat et se demandent comment se consoler.

Ce spectacle chorégraphié invite les spectateurs à se reconnaître et se projeter dans une lecture poétique des situations mises en scène sur le fil ; faisant écho à la fragilité, au côté éphémère et précieux de la vie. Ça parle de nous, de toi et moi, de vous et eux réunis, de ce moment où les paillettes s’envolent, où les masques tombent… et de la possibilité d’un rebond.

Dans une esthétique contemporaine et un univers musical électro, les artistes utilisent le langage du corps circassien pour traiter de sujets existentiels tout en gardant de la légèreté, un regard décalé et une note d’humour.

Spectacle sans parole, accessible aux personnes malentendantes et allophones.

Espace chapiteau, promenade Newton Chapiteau bleu (chauffé) Le Mans

dernière mise à jour : 2022-02-08 par