Le samedi 25 septembre 2021

Attention : l’accès à cet événement est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide. Forts du succès d’un premier In Between en 2019, l’Ensemble intercontemporain et Matthias Pintscher … Attention : l’accès à cet événement est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide. Forts du succès d’un premier In Between en 2019, l’Ensemble intercontemporain et Matthias Pintscher proposent à deux metteurs en scène et artistes visuels, Aliénor Dauchez et Michael Kleine, de revisiter le mythe de Narcisse. Selon Ovide, Narcisse était d’une beauté hors du commun, mais repoussait tous ses prétendants et prétendantes. Jusqu’à ce que la nymphe Écho, éconduite à son tour, s’en plaigne aux dieux. Fâchés, ceux-ci font tomber un Narcisse amoureux de son propre reflet. Une passion inassouvie, dont il finit par mourir – ce qui ne l’empêchera pas de chercher son reflet jusque dans le Styx. Le thème du reflet et de l’écho est profondément ancré dans l’idée même du phénomène musical – un thème que les compositeurs revisitent volontiers encore aujourd’hui. À la suite de Pierre Boulez et de son Dialogue de l’ombre double, les Français Brice Pauset, Yves Chauris et Yann Robin ainsi que l’Autrichien Beat Furrer se prêtent au jeu de Narcisse. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

