Gratuit sur réservation auprès du Musée – 0491553360 IN ARIA est une forme née d’un questionnement sur le geste musical, geste à la source de toute production so- nore et généré par une nécessité physique. Ce projet consiste à utiliser les nouvelles technologies pour faire entrer le geste dans un processus d’amplification, de codage et de narration simultané. Il s’agit aussi d’offrir à l’in- terprète un espace de liberté par le biais de l’improvisation et par le fait que, dans ce dispositif synesthésique, une rela- tion improbable deviendra, le temps d’un geste, possible. ♫♫♫ Musée des arts décoratifs de la faïence et de la mode 134, avenue Clôt Bey, 13008 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-09-16T18:00:00 2021-09-16T19:00:00

