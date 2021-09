In a Lanscape, le GMEA fait sa rentrée Parc Rochegude, 12 septembre 2021, Albi.

In a Lanscape, le GMEA fait sa rentrée

Parc Rochegude, le dimanche 12 septembre à 16:00

Le mois de septembre marque le retour de In a Landscape. « Ce rendez-vous mensuel proposé par le GMEA donne l’occasion de vivre des expériences sonores inhabituelles », indique Marie-Pierre Boucabeille, adjointe au maire déléguée à la culture. Direction le parc Rochegude, le 12 septembre à partir de 16h avec trois propositions artistiques : un solo de voix interprété par Isabelle Duthoit, qui a développé une technique de chant singulier. Avec son saxophone, Christine Abdelnour, artiste essentielle de la scène musicale improvisée actuelle, abordera le son comme une matière plastique malléable mêlant souffle, silence et distorsions acoustiques. Enfin, réunis sous le projet « Micro-Waves », Nathalie Forget et le compositeur et musicien électro ErikM proposeront un tête-à-tête improvisé qui met en parallèle deux lutheries électroniques qu’un siècle sépare : les ondes Martenot, premier instrument électronique français créé par Maurice Martenot en 1928 et « Idiosyncrasie » un dispositif conceptualisé par ErikM et achevé en 2013 par le compositeur indépendant et concepteur de musiqueinformatique Charles Bascou. Dimanche 12 septembre à partir de 16h au Parc Rochegude Gratuit Jauge limitée, réservation conseillée. 05 63 54 51 75 / [info@gmea.net](mailto:info@gmea.net) Solo de Voix Isabelle Duthoit Un langage avant le langage, une voix de l’origine. Un chant qui prend ses racines autant dans le souffle que le cri… Ecouter Isabelle Duthoit, c’est faire l’expérience d’une voix qui ne dit rien mais qui actualise des sensations premières liées au son, à l’intimité du son et que l’on perçoit bien plus par notre peau que par nos oreilles. Oublions la mélopée et la ritournelle, oublions le bel canto et retrouvons la vérité singulière du souffle, du bruissement, du chuchotement et du cri qui nous invitent à une exploration musicale bien plus minérale qu’aérienne. Christine Abdelnour Christine Abdelnour est une saxophoniste basée en France. Elle a développé un langage personnel et unique au saxophone, ouvert à la micro-tonalité et aux techniques contemporaines. Son jeu singulier se caractérise par son attrait envers des sonorités proches de la musique électroacoustique. Micro-Waves Nathalie Forget, eRikm Micro-Waves est un tête à tête improvisé entre l’ondiste Nathalie Forget et le compositeur et musicien électro ErikM. C’est un grand écart sous tension entre deux lutheries électroniques que pratiquement un siècle sépare : les ondes Martenot, premier instrument électronique français créé par Maurice Martenot en 1928 et, plus modestement, Idiosyncrasie, dispositif conceptualisé par ErikM et achevé par Charles Bascou au GMEM-CNCM-marseille en 2013. Symboles d’inouï et de modernité à leur création, les ondes Martenot se caractérisent par leurs sonorités réverbérées ou zinguées, dont la plus connue, proche de la sinusoïde, évoque des voix « venues d’ailleurs ». Spécialiste de cet instrument, Nathalie Forget interagit avec son partenaire ErikM qui transforme en temps réel les échantillons originaires des ondes et les agence avec des sons granulaires ou phonographiques personnels. Le projet Micro-Waves participe ainsi à la création d’un répertoire radicalement nouveau pour cet instrument.

3 concerts le 12 septembre dans le magnifique cadre du Parc Rochegude. Un écrin de verdure pour des sons insolites ou comment cultiver des expériences sonores.

Parc Rochegude Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T16:00:00 2021-09-12T21:00:00