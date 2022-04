In a landscape GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi, le mercredi 13 avril à 19:00

Ici, le groupe Autoreverse est invité à veni performé. Le duo composé de Nina Garcia Aka Mariachi et Arnaud Rivière qui construit une musique aussi immédiate qu’incandescente Avec « In a landscape », le GMEA propose de découvrir, gratuitement, des artistes internationaux GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

2022-04-13T19:00:00 2022-04-13T21:00:00

