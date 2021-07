Albi Parc Rochegude Albi, Tarn IN A LANDSCAPE | 3 concerts au Parc Rochegude Parc Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Parc Rochegude, le dimanche 12 septembre à 16:00

16h ISABELLE DUTHOIT voix 16h CHRISTINE ABDELNOUR saxophone 17h30 NATHALIE FORGET ondes Martenot & ERIKM électronique

Entrée libre

Report des 3 concerts initialement prévus en février, mars et avril 21 Parc Rochegude Albi Albi Le Clos Tarn

2021-09-12T16:00:00 2021-09-12T19:00:00

