Les Journées des #Infirmières et infirmiers de Bordeaux reviennent les 28 et 29 novembre prochains à l’IFSI site Xavier Arnozan (IMS) de Pessac !

Un Grand Programme vous attend :

Conférences sur les spécialisations du #infirmier, témoigagne de burn out : psychologie, des témoignages d’IPA mais aussi la météo mentale des #soigants

Ateliers participatifs sur les Infirmiers Azalée, la reconversion professionnelle de ma vie d’IDE à ma vie IDEale by Charlotte K, un point sur le prévention des risques d’AVC..ect !

Des formations dispensées par Santé FormaPro sur le #BSI et la #NGAP prise en charge à 100% !

SIDE EVENT

Installation en Libéral pour les Professionnels de la Santé

La formation aura lieu pendant les Journées des Infirmiers (mais ne concerne pas QUE les infirmiers)

Chers Professionnels de la Santé,

Vous envisagez de vous lancer en tant que praticien libéral ? Vous cherchez des conseils pratiques et des orientations claires pour votre installation en libéral ? Rejoignez-nous pour notre Programme d’Installation en Libéral spécialement conçu pour vous !

Au Programme :

Séance d’Information et de Conseils : Des experts partageront des conseils précieux pour vous guider dans le processus d’installation en libéral. Découvrez les aspects administratifs, juridiques et financiers essentiels.

Partage d’Expériences : Des professionnels de la santé établis en libéral partageront leurs expériences, défis et succès dans ce mode d’exercice professionnel.

Networking : Rencontrez d’autres professionnels de la santé, créez des liens et échangez des idées pour développer votre réseau.

Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place et préparer au mieux votre transition vers l’exercice libéral !

Retrouvez le programme complet sur notre site internet Journées des Infirmiers !

On se retrouve à Bordeaux ? Pensez à vous inscrire gratuitement sur le site des JDI !

